شائعات إجراءياسمين عبد العزيز لجراحة في سويسرا غير صحيحة

فندّت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الشائعات التي انتشرت، مؤخرًا، والتي تحدثت عن إجرائها جراحة جديدة في سويسرا، التي سافرت إليها قبل أسبوعين في رحلة علاجية.

وأكدّ المصدر أنّ النجمة المصرية تتعالج في أحد مستشفيات سويسرا، وأنّ صحتها آخذة في التحسن، وأشار إلى أنّها لن تحتاج إلى تدخل جراحي جديد.

من جهةٍ أخرى، دعت عائلة الفنانة المصرية مروّجي الشائعات للتوقف عن الشائعات التي تتحدث عن تدهور صحتها، وأكدّوا سعيهم لمحاسبة مطلقي هذه الشائعات.

يُذكر أنّ الفنانة المصرية دخلت في غيبوبة بعد إجراء عمل جراحي بسبب خطأ طبي؛ الأمر الذي هدّد حياتها وأسفر عن تدهور صحتها.

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