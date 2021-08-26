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ديانا حداد تخوض التمثيل من البوابة المغربية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت النجمة اللبنانية ديانا حداد عُشّاقها بإعلانها دخول عالم التمثيل من بوابة الموسم الثالث من المسلسل المغربي “سلمات أبو البنات”.

ونشرت الفنانة اللبنانية ملصق العمل الذي تصدرت صورته رفقة بقية نجوم العمل، على حساباتها في مواقع الإنترنت، وعلّقت بقولها “ترقبوا قريبًا”.

وكانت النجمة اللبنانية قد أشارت، في وقتٍ سابقٍ، إلى رغبتها في دخول مجال التمثيل، كما أبدت رأيها بالأعمال التي عرضت في الموسم الرمضاني الماضي، وأشارت إلى أنّ مسلسل للموت كان أفضل المسلسلات بنظرها.

يذكر أنّ الموسم الثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات”، يجمعها مع مجموعة من نجوم الموسمين الماضيين أمثال محمد خيي، السعدية ديب، عزيز داداس وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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