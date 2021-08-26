كيف تتحقق من نوع الرامات وسرعة الذاكرة ومعالج هاتف الاندرويد؟

إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد وتريد معرفة قوته الحقيقية وقياس أداؤه، فهناك ثلاث عناصر أساسية ينبغي اختبارها ومعرفة نتائجها، والتي هي عبارة عن نوع الرامات وسرعة ذاكرة التخزين وأقصى معدل سرعة يمكن للمعالج المركزي الوصول إليه.

لحسن الحظ أن هناك عدد كبير من الأدوات والتطبيقات المجانية التي تساعدنا على معرفة كل هذه المعلومات بسهولة شديدة. وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف تتمكنون من معرفة نوع الرامات ونوع وسرعة ذاكرة التخزين المتواجدة في الهاتف وما هي أقصى سرعة لتردد المعالج المركزي وباختصار شديد.

كيف تتحقق من نوع الرامات وسرعة ذاكرة التخزين في هاتفك الاندرويد؟

الأمر بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق Device Info HW المجاني من على متجر جوجل بلاي، وبعد تشغيل التطبيق يمكنك التحقق من الشاشة الرئيسية وسوف تحصل على نوع ذاكرة التخزين مباشرة أسفل نوع الرامات.

فمن خلال المثال السابقة يتضح لنا أن نوع الذاكرة المستخدمة هي UFS وهي بالطبع ليست أسرع ذاكرة فلاش يتم استخدامها في الوقت الحالي. فهناك ذاكرة UFS 2 و UFS 2.1 و UFS 3 و UFS 3.1 هي الأسرع والتي تتواجد في هواتف الفئة العليا فقط.

اقرأ أيضاً: ما الذي تحتاج معرفته عن الذواكر في الهواتف الذكية؟ وما الجديد في UFS 3.1!

ولكن أحياناً الشركات المصنعة تكون أكثر ذكاءً وتتخذ تدابيرها من أجل إلغاء قدرة أي تطبيق من العثور على نوع ذاكرة التخزين المستخدمة، وبالتالي لن يكون هناك أي خيار سوى الاعتماد على تطبيقات البينشمارك مثل تطبيق Androbench والذي يسمح لك بعمل مراجعة لمكونات الهاتف واستخراج نتائجها.

فقط انظر على نتيجة Sequential Write وبناءً على النتيجة ستقوم بمقارنتها مع الجدول التالي وحينها ستتمكن من معرفة نوع ذاكرة التخزين المستخدمة.

أما بالنسبة للتحقق من نوع وسرعة المعالج المركزي فالأمر في غاية السهولة. بالتأكيد لن تجد أفضل من تطبيق CPUz أو DevCheck. شخصياً أفضل الاعتماد على تطبيق DevCheck ولكن لا مانع من استخدام كلاهما لمعرفة نوع المعالج وعدد النوى وأقصى سرعة تردد يمكن أن يصل إليها المعالج المركزي.

فقط قم بتنزيل تطبيق DevCheck ثم من الأعلى انقر على خيار “العتاد” وعلى الفور ستحصل على نوع المعالج وعدد النوى وأقصى سرعة من تردد المعالج التي يمكن أن يعمل عليها أثناء عبء الأعمال وأيضاً أدنى سرعة تهبط إليها الترددات في حالة الخمول.