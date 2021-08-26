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سامسونج تُطلق هاتفًا جديدًا من الفئة المتوسطة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة، يعمل بشكل متوافق مع شبكات الجيل الخامس أطلقت عليه Galaxy M32 5G.

وينبض بداخل هذا الهاتف معالج Dimensity 720 ثماني، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة Infinity-V بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل، 8 ميغا بيكسل، 5 ميغا بيكسل للكاميرا، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للبصمات.

يُذكر أنّ الشركة الكورية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 2 سبتمبر الجاري بسعر يصل إلى 280 دولارًا أمريكيًا.

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قناة 218 الليبية

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