إنستغرام يضيف الإعلانات لصفحة متاجر إنستغرام

في إطار سعيها لتطوير إنستغرام، والاستفادة المادية منه؛ قررت شركة “فيس بوك” الأمريكية، رفد صفحة متاجر إنستغرام بالإعلانات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الإعلانات ستظهر بشكل تقليدي للمنتجات الأخرى، ضمن صفحة متاجر إنستغرام، مع توضيح بسيط يؤكد للمستخدم بأنّ هذا المنتج معلن.

وأشارت “فيس بوك” إلى أنّ الميزة الجديدة ستُفيد المعلنين الذين سيجدون مجموعة جديدة من الأشخاص المستهدفين؛ الأمر الذي سيُحفزهم على ضخ مزيد من الأموال في منصة إنستغرام.

يُذكر أنّ إنستغرام وفّرت ميزة الإعلانات لجميع أقسامها تقريبًا بما فيها خاصية Rells، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الشركات المعلنة، وتوفير بيئة إعلانية مناسبة للمستخدمين.

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