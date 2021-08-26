تيك توك يضيف خاصية التسوق الإلكتروني

ضمن خططها لتطوير تطبيق تيك توك؛ قامت الشركة المالكة للتطبيق بإضافة خاصية التسوق الإلكتروني، والتي ستسمح للمستخدمين بشراء السلع التي يعرضها منتجو محتويات المنصة بشكلٍ مباشر.

وقالت تيك توك إنّ الميزة الجديدة ستتيح للبائعين إنشاء متجر مصغر، وإدراج روابط تحميل مباشرة للمنتجات الخاصة بهم في أشرطة الفيديو المنشورة على المنصة والتي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم في أمريكا فقط.

وأشارت شركة تيك توك إلى أنّ إطلاق هذه الميزة سيكون بالتعاون مع شوبيفاي، وأكدّت على أنّ نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينيز، المالكة لإحدى العلامات التجارية لمستحضرات التجميل ستكون من أوائل التجار الذين سيَستخدمون هذه الميزة.

يُذكر أنّ الشركة المالكة لتيك توك جلبت، خلال الفترة الماضية، مجموعةً كبيرةً من المميزات للتطبيق، وذلك في إطار سعيها لتطويره والمحافظة على شعبيته.

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