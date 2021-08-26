لقاح كورونا يهدي أمريكية مليوني دولار أمريكي

ابتسم الحظ للأمريكية كريستين دوفال ومنحها جائزة يانصيب اللقاح مقابل الربح البالغة قيمتها مليوني دولار أمريكي.

وفازت المرأة التي تعيش في مدينة بلومفيلد تاوشيب الواقعة بولاية ميشيغان بالقرعة التي نظمها لجنة حماية ميشيغان، والتي تضم الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد كورونا.

وكانت اللجنة قد أنشأت المسابقة في يناير الماضي بهدف تثقيف الجميع حول أهمية لقاح فيروس كورونا.

وعبّرت المرأة الأمريكية عن سعادتها بالجائزة، وقالت إنّها كانت وعائلتها من أوائل الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا.

وأكدّت استخدامها أموال الجائزة من أجل تعليم أطفالها، وإصلاح منزلها، والتبرع بجزء منها لمؤسسة دعم رعاية الصحة العقلية.

يذكر أنّ الولاية أطلقت مسابقة للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح وزعت خلالها جوائز بقيمة 5 مليون دولار أمريكي.

المصدر:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية