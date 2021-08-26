أمل عرفة تعلن انسحابها من مسلسل حارة القبة

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة انسحابها من الجزء الثالث لمسلسل حارة القبة، واعتذارها عن تأدية شخصية إخلاص فيه.

وقالت الفنانة السورية في منشورٍ نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بأنّها انسحبت بسبب عدم تقديم عرض مادي يتناسب مع إمكانياتها وتاريخها الفني.

وهاجمت أمل عرفة في منشورها المنتجين، وقالت إنّها اعتذرت خلال الفترة الماضية عن عدّة أعمال بسبب قلّة العرض المادي، وأشارت لأنّ العقلية الإنتاجية أصبحت متدنية، وبأنّ المنتجين يستغلون الأزمة ليقدموا للنجوم عروضاً متدنية، قبل أن يقبضوا من المحطات العربية مبالغ طائلة لقاء بيع العمل.

وتابعت أمل عرفة بأنّ الوضع الحالي يجعلها تشعر بالعار، خاصةً مع استغلال المنتجين للوجوه الشابة الراغبة بالدخول لعالم الفن، وتقديمهم لعروض مادية قليلة لا تليق بالفنان.

وأشادت بالنجمة التي ستحل محلها في العمل دون أن تكشف عن اسمها، وقالت إنّها اتصلت بها وأخذت أذنها قبل أن توافق على الدور، كما أثنت على صديقتها الفنانة قمر خلف التي كانت صلة الوصل بينها وبين الشركة المنتجة.

يذكر أنّ الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة سيعرض الموسم الرمضاني بعد القادم، وسيكون من إنتاج شركة عاج، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية كعباس النوري، ندين تحسين بيك، وغيرهم من النجوم.

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