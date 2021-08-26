كندي يتزلج على الجليد ل 10 آلاف كيلو مترات والسبب النحل!

أقدم الشاب الكندي زاش تشوبوتر على مغامرة التزلج على الجليد لمسافة 10 آلاف كيلو متر بهدف توعية الناس لدور النحل في الحماية من التغيير المناخي، ولدخول موسوعة غينيس.

وانطلق الشاب الكندي البالغ من العمر 25 عاماً في رحلته يوم 25 مايو الماضي من ويلسر الواقعة في كولومبيا البريطانية، ووصل الآن لمنطقة سانت جونز قاطعاً مسافة 6271.5 كيلو متر حتى الآن.

وقال زاش تشوبوتر إنّ هدفه الأساسي من الرحلة حماية النحل، وزيادة التوعية بدوره وفائدته في حماية الأرض من التغير المناخي الحاصل بها، ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يذكر أنّ الشاب الكندي حطّم قبل أسبوع من نهاية رحلته الرقم القياسي العالمي للتزلج على الجليد والمسجل باسم الألماني بيتر بوجلين والذي قطع في العام 1986 مسافة 5.3412.3 ميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية