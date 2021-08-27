جزء من كنز الأرض.. إليك أغرب وأجمل 10 تكوينات جيولوجية

إذا واصلت اكتشاف كوكب الأرض؛ فإن الأماكن الغريبة والجميلة لن تنتهي، جزء من كنز هذه الأرض؛ هو التكوينات الجيولوجية الفريدة والغريبة، تشكيلات من عمل الطبيعة لم يمسسها البشر، إليكم 10 منها:

1. تضاريس Danxia (الصين):

تشكلت من الأحجار الرملية ذات اللون الأحمر وتكتلات من العصر الطباشيري، توجد في جنوب شرق وجنوب غرب وشمال غرب الصين، أهم خصائصها أنها شديدة الانحدار، وتعرف أيضًا باسم التضاريس “شبه الكارستية” وتحتوي أيضًا على أعمدة صخرية طبيعية ووديان وشلالات، وتعدّ موطنًا لمجموعة واسعة من النباتات والحيوانات من بينها 400 نوع تعتبر أو نادرة أو مهددة بالانقراض.

2. صخور مستديرة (الأرجنتين):

تم العثور على التكوين الفريد لهذه الصخور المستديرة الكبيرة في وادي القمر، وهي تقع في حديقة وطنية محمية تحمل الاسم نفسه في مقاطعة سان خوان، وهي قريبة جدًا من الحدود مع تشيلي، هذه الصخور المستديرة والملساء تكونت نتيجة تآكل مستمر بفعل الرياح والمياه لملايين السنين، حيث كان المكان مشبعًا بشلال مستمر وأنهار كثيفة متدفقة ، وتشكّلت رواسب الصخور ببطء بمرور الوقت، كما تم العثور على بقايا أقدم الديناصورات في العالم في أماكن قريبة من الوادي، لذلك فهو، أيضًا، موقعٌ مهمٌ لأبحاث علم الحفريات.

3. باموكالي (تركيا):

تعني “قلعة القطن” باللغة التركية، يحتوي المكان على حمامات حرارية لامعة غنية بكربونات الكالسيوم وتتكون من الحجر الجيري الأبيض الثلجي على مدى آلاف السنين، تُعرف باموكالي أيضًا باسم “هيرابوليس” ، “المدينة المقدسة” ، وتقع في مقاطعة دنيزلي في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا، ومع ازدياد السياحة في المكان؛ تم بناء بعض الفنادق ثم تم هدمها للحفاظ على المكان بطبيعته.

4. هودوس (الولايات المتحدة الأمريكية):

تبدو التكوينات الصخرية في حديقة برايس كانيون الوطنية المسماة “هودوس” وكأنها نموذج جيولوجي اصطناعي، ولكنها في الواقع أعمدةٌ غير منتظمة من الصخور الرسوبية والبركانية.

5. مداخن الجنيات (تركيا):

مداخن الجنيات تشبه فطريات عيش الغراب (المشروم)، وتنبع من الصخور الرقيقة التي ترتفع من الأرض، تم العثور على هذه التكوينات في الأناضول ، تركيا، وتشكلت على مدى ملايين السنين، بدأت العملية عندما أمطرت الانفجارات البركانية الرماد في جميع أنحاء ما يعرف الآن بتركيا ومع مرور الوقت تحول الرماد أو تصلب في الصخور المسامية وغطى بطبقة من البازلت، ثم تهالك الجزء الأكثر ليونة من هذا التكوين بسبب عملية التآكل، وظلت المواد الأكثر صلابة تؤدي إلى ظهور مداخن خرافية يصل ارتفاعها إلى 120 قدمًا، و حصلت الهياكل على شكل عيش الغراب لأن الطبقة العليا من البازلت تتآكل بشكل أبطأ من بقية الجسم.

6. ريشات (موريتانيا):

تكوين الريشات وهي عبارة عن حفرة موجودة بشمال صحراء موريتانيا بالقرب من مدينة وادان الأثرية يبلغ قطرها تقريبا 35 كيلومترًا، كان أول من اكتشفه من غير السكان المحليين الباحث الفرنسي تيودور مونو في ثلاثينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين والبعثات الجيولوجية؛ تتوالى على تلك المنطقة وهناك جدل علمي حول ماهيته.

7. جبل رورايما (فنزويلا):

جبل به منحدرات بارتفاع 400 متر من جميع جوانبه الأربعة، الهيكل هو نقطة التقاطع لثلاث دول هي فنزويلا والبرازيل وغيانا، تقع في الركن الجنوبي من فنزويلا وهي جزء من حديقة Canaima الوطنية، و يُقال إن سلاسل الجبال التي تضم رورايما هي واحدة من أقدم التكوينات الجيولوجية المعروفة، حتى إن بعض الجيولوجيين يؤرخون التكوينات إلى ما قبل ملياري سنة، المكان تغمره الأمطار باستمرار، و أدت هذه الحالة إلى ظهور نظام بيئي فريد، يتضمن بعض الأنواع الفريدة، مثل نبات الإبريق آكلة اللحوم.

8. كهف ريد فلوت (الصين):

يقع الكهف الشهير في جوانجشي بالصين، يتم استخدامه لاستخراج القصب الذي ينمو عند مدخل الكهف التي تستخدم في صنع المزامير وآلات الرياح الأخرى، يمتلئ الكهف بمجموعة متنوعة من التكوينات الجيولوجية الجميلة، كانت التكوينات في الأصل مكونة من الحجر الجيري الناعم ، لكنها مرّت بعقود من التعرية المائية.

9. ويف روك (أستراليا):

تبدو وكأنها موجة محيط طويلة أو كما لو أن موجة ضخمة تحولت فجأة إلى حجر، يقع هذا التكوين الغريب بالقرب من بلدة هايدن الصغيرة في أستراليا، يبلغ ارتفاعها الموجة الصخرية 15 مترًا وطولها 110 أمتار، يتكون الهيكل الجذاب من طبقات من الحجر.

10. كوماكيفي (فنلندا):

هي صخرة موازنة ضخمة، يُقال إن عملاق جلبها ووضعها وفقًا للأساطير، الصخرة الضخمة التي يبلغ طولها سبعة أمتار تقع على سطح صخري محدب، لقد تم وضعها بحزم لدرجة أنه من المستحيل على أي شخص أن يهزّها، أما العلماء؛ فيَعتقدون أن الأنهار الجليدية قادرةٌ على تحريك وحمل الصخور العملاقة.

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