هل تزيد أسعار هواتف ايفون 13 هذا العام؟

أقل من شهر يفصلنا عن الإعلان رسمياً عن هواتف ايفون 13 وبدء إطلاقها في الأسواق، وربما استعد البعض منا الآن للشراء لكن هل من المتوقع أن نرى هذه العام ارتفاعاً في أسعار ايفون 13 مقارنة بأسعار ايفون 12 الحالية؟!

ارتفاع أسعار المعالجات هو السبب!

ابل تصمم المعالجات الخاصة بها أم مهمة التصنيع فهي ملقاة على عاتق شركة TSMC التايوانية – أكبر مصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم – لذا فجميع المعالجات في أجهزة ابل من صناعة تلك الشركة كما هو معلوم.

هناك أزمة عالمية اليوم فيما يتعلق بصناعة الرقائق وأشباه الموصلات تؤثر على جميع الصناعات بما في ذلك صناعة الأجهزة الذكية والسيارات والطيارات والأسلحة وغيرها.

شركة TSMC التايوانية قررت رفع الأسعار الخاصة بالمعالجات التي تنتجها بنسب تتراوح بين 3% إلى 10% وسوف تكون الزيادة على ابل تحديداً حتى 5% لمعالجات 7 نانومتر وما دون ذلك.

الأسعار الجديدة سوف يتم تطبيقها بداية من شهر ديسمبر الجاري وما بعد ذلك. ابل حالياً تقوم بتصنيع معالجات M1 و A14 لدى شركة TSMC التايوانية بتقنية معالجة 5 نانومتر، كما ستصنع معالجات A15 بتقنية 5 نانومتر بلس لصالح هواتف ايفون 13.

بناءً على ما سبق، فإن هناك تكهنات تفيد بأن ابل قد تتجه لرفع أسعار هواتف ايفون 13 حتى ولو قليلاً من أجل امتصاص تلك الزيادة في أسعار المعالجات والرقائق.

أحد الأسباب الأخرى التي قد تكون وراء رفع الأسعار هو تضمين مودمات شبكات الحيل الخامس التي لا تزال مرتفعة الأسعار حتى الآن.

في حين تفيد تقارير أخرى بأن ابل سوف تطلق أربعة إصدارات من ايفون 13 مع الحفاظ على ذات الأسعار لكافة السعات التخزينية لتكون مثل هواتف ايفون 12.

هواتف ايفون 13 سيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، بينما سيبدأ إطلاقها خلال النصف الثاني من ذات الشهر بالإضافة إلى سماعات AirPods 3 والجيل السابع من ساعة ابل.