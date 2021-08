دراسة: انخفاض فعالية لقاحات كورونا ضد متحوّر «دلتا»

كشفت دراسة جديدة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، أن فعالية لقاح فيروس كورونا ضد متحوّر “دلتا” تبلغ 66٪، وهذا انخفاض كبير عن فعالية 91٪ الذي أظهرها اللقاح من قبل، لكن خبراء الصحة يقولون إن جرعة ثالثة من اللقاح يمكن أن تزيد من الفعالية وتحمي الناس بشكل أفضل من المتغير الجديد للفيروس.

وظهرت عدة سلالات من فيروس كورونا منذ بدء الوباء وحتى اليوم، إلا أن متحوّر “دلتا” كان الأقوى حتى الآن، وقد أظهرت اللقاحات فعالية مختلفة ضد هذه السلالات المتنوعة، لكن هذه الفعالية انخفضت من 91% إلى 66% ضد طفرة دلتا.

وأجريت هذه الدراسة على 4217 مشارك، تم إعطاء 3483 من هؤلاء المشاركين لقاح كورونا كما يلي: تلقى 65% منهم لقاح فايزر، 33% لقاح موديرنا، و2% لقاح جونسون آند جونسون، وذلك في الفترة بين ديسمبر 2020 – أبريل 2021، بحسب ما نقل موقع “الطبي”.

وقد ظهرت فعالية اللقاحات بنسبة 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، سواء مع ظهور أعراض أو دون ظهورها.

وظهرت بعد أبريل 2021 سلالة “دلتا”، وقد أصيب 19 شخص من المشاركين الذين لم يتم يتلقوا أي من المطاعيم، بطفرة “دلتا” وظهرت الأعراض في 95% من الإصابات. أما بالنسبة للمشاركين الذين تلقوا اللقاح فقد أصيب 24 شخص منهم، وظهرت الأعراض في 75% من المصابين.

وقد أشار الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن متغير “دلتا” شديد العدوى، لذا يجب تلقي اللقاح لمنع العدوى الشديدة، والمساعدة على التعافي. إذ يقلل اللقاح من المخاطر بنسبة الثلثين.

وقد أكد الباحثون على أهمية ارتداء الكمامات الواقية مع تلقي اللقاح للوقاية من الإصابة بسلالة “دلتا”.

وتساهم جرعة ثانية من لقاح شركة جونسون آند جونسون في زيادة الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، لذا ستقوم الشركة بأخذ موافقة الغذاء والدواء لطرح جرعة ثانية معززة من اللقاح يتم الحصول عليها بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى، إذ إن لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة.

ومع استمرار الدراسات، لا تزال شركات اللقاحات تعمل جاهدة لمعرفة المدة التي تستمر فيها مستويات الأجسام المضادة المتزايدة بعد الجرعة المعززة.

يُشار إلى أن سلالة “دلتا” من فيروس كورونا المستجد هي واحدة من متغيرات الفيروس، وجرى اكتشاف هذه السلالة ووصفت لأول مرة في الهند، ويتميز هذا المتحور بفترة حضانة أقصر وزيادة الحمل على جسم الإنسان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة طفرات لفيروس كورونا المستجد على أنها “مثيرة للقلق”، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

