راعي يهدي عمته الراحلة قلبًا شكّلته أغنامه

ودّع راعي أغنام أسترالي، يدعى جاكسون، عمّته الراحلة بفيديو مميز، حيث قام بإنشاء “قلب حب”، بالأغنام التي يقوم برعيها.

وقال الراعي إنّ قيود “كورونا” منعته من حضور جنازة عمّته التي توفيت متأثرة بمرض السرطان، حيث كان المسافة ما بينه وبينها 400 كيلومتر، وهذا ما دفعه لابتكار طريقة جديدة لتكريمها.

ولتشكيل القلب؛ قام “جاكسون” بنثر الحبوب على شكل “قلب حب”، قبل أن تنتشر مئات الأغنام؛ من أجل تناولها لتشكّل القلب الذي تم تصويره بواسطة طائرة دون طيار.

وقام “جاكسون” بنشر الصورة على مواقع الإنترنت، وأرسلها إلى أقاربه قبل بدء الجنازة، وبرّر الأمر برغبته في تكريم عمته والوقوف إلى جانب العائلة.

يُذكر أنّ صورة القلب حققت انتشارًا كبيرًا على الإنترنت، حيث أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالفكرة، وأثنوا على محبة “جاكسون” لعمته الراحلة.

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