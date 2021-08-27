محمد حماقي يطلق رابع أغاني ألبوم “يا فاتني”

أطلق الفنان المصري محمد حماقي، على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، رابع أغاني ألبومه الجديد “يا فاتني”، والتي حملت اسم “طالع موضة”.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 700 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة، من طرحها على الإنترنت.

وأغنية طالع موضة”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، ومونتاج وميكساج أحمد إبراهيم.

وكان النجم المصري قد أطلق، مؤخرًا، أغنية “لو هتيسيب”، التي كانت ثالث أغاني الألبوم، وحقّقت الأغنية أكثر من تسعة ملايين مشاهدة حتى الآن، وساعدت “حماقي” على تصدر الترند في دول عربية عدّة.

وأغنية “لو هتسيب” من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وماستر طارق مدكور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية