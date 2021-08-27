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علامات تدل على إصابة الطفل بسرطان الدم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إنّ سرطان الدم؛ يصيب الأطفال نتيجة عوامل وراثية، واضطرابات جينية كـ”متلازمة داون”، التي تؤدي لضعف المناعة بالإضافة إلى بعض العوامل البيئية كالتعرض للإشعاعات وبعض المواد الكيميائية.

وحدّدت أعراض اللوكيميا لدى الأطفال بـ”شحوب الوجه، البقع الزرقاء، الجلد، تراجع القدرة على بذل المجهود، الضعف العام، التعرق الليلي، الحمى، الميل إلى النزيف كنزيف اللثة، الإصابة بالأمراض المعدية، وتورم الغدد الليمفاوية، وقصر النفس”.

ودعت الرابطة الألمانية إلى استشارة الطبيب، فور ظهور أحد هذه الأعراض؛ وذلك من أجل التأكد من الإصابة، والبدء بالعلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو زراعة الخلايا الجذعية.

وأكدّت الرابطة أنّ نسبة النجاة بلوكيميا الأورمة اللمفاوية الجيدة؛ تكون عاليةً، في حين تكون منخفضةً باللوكيميا النخاعية الحادة.

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قناة 218 الليبية

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