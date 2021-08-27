أمريكية تفاجأ باصطدام طائرة بسيارتها

فوجئت الأمريكية، فيكتوريا روبوتس، أثناء سيرها بالسيارة على الطريق السريع؛ باصطدام جسم ضخم بمؤخرة سيارتها.

وتوقعت فيكتوريا أنّ شاحنة اصطدمت بسيارتها، قبل أن تنظر للخلف؛ لتُفاجأ بوجود طائرة عالقة في السيارة.

وقالت فيكتوريا إنّها شاهدت لحظة خروجها من السيارة وجود طائرة معطلة دون جناحها اليمين، الذي كان موجودًا في سيارتها.

من جانبها، قالت الشرطة المحلية إنّ الطائرة كانت متجهةً نحو لاهويا، قبل أن تتعرض لعطّل ميكانيكي مفاجأ؛ أدى إلى وقوع هذا الحادث.

يُذكر أنّ الشرطة المحلية أكدّت عدم تعرض أي شخص لإصابة بسبب الحادث، وأشارت إلى أنّ أضرار الحادث؛ اقتصرت على الماديات فقط.

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