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وفاء موصللي تتحدث عن شخصية فريال في مسلسل باب الحارة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدّثت النجمة السورية وفاء موصللي عن شخصية فريال التي لعبتها في مسلسل باب الحارة الشهير.

وقالت إنّ مسلسل البيئة الشامية الشهير نجح لأنّه فانتازيا بيئة مسلية ملائمة للعرض في الشهر المبارك، تروي حكاية مجموعة من الأشخاص، رافضةً في الوقت نفسه الحديث عن وصفة سحرية لنجاحه.

وأكدّت بأنّ المسلسل لا يمثل الشعب السوري بفئاته المتنوعة، وبأنّه لم يعرض أحداث سياسية متسلسلة.

وعن شخصية فريال التي لعبتها في العمل قالت النجمة السورية بأنّ الشخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، وبأنّها حضّرتها بشكلٍ جيد، حيث كوّنت كاركتر خاص لها، وبحثت عن نقاط القوة والضعف فيها، وعلاقتها بالشخصيات الأخرى.

يذكر أنّ مسلسل باب الحارة يعدّ من أهم مسلسلات البيئة الشامية وعرض في أكثر من 10 أجزاء وحظي بنسب مشاهدة عالية في كافة أنحاء العالم العربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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