منتج مزيف .. الجيل السابع من ساعة ابل يباع في الأسواق الآن!

الجيل السابع من ساعة ابل لم يتم الإعلان عنه بعد، رغم ذلك فإن هناك منتجاً مزيفاً منها يباع في الأسواق الآن، فالحذر كل الحذر من شراء تلك المنتجات المزيفة.

سابقاً، تم تسريب بعض المخططات الخاصة بتصميم الساعة المنتظرة وفيها نرى الحواف المستوية وكذلك الشاشة بشكل يشبه فلسفة التصميم المعتمدة في هواتف ايفون 12.

لم ينتظر مصنعو منتجات ابل المقلدة طويلاً، وقاموا بإطلاق منتج مقلد استناداً إلى تسريبات التصميم وكالعادة فإن المنشأ هو … الصين!

لا يتم تداول تلك المنتجات المزيفة داخل دولة الصين فحسب، وإنما يتم أيضاً تصديرها إلى الخارج وتوفيرها في دول أخرى علماً بأن تجارة منتجات ابل المقلدة تشكل سوقاً كبيرة رائجة ورابحة تدر على أصحابها ملايين الدولارات.

الجيل السابع من ساعة ابل مع التصميم الجديد المنتظر لم يتم الإعلان عنه فضلاً عن إطلاقه في الأسواق، فحذارٍ أن تقع ضحية وتشتري هذا المنتج تحت إغراء السعر الرخيص والدعاية المتقنة على شبكات التواصل الاجتماعي.

رغم كون تلك الساعات مزيفة، إلا أن تقليد التصميم الخارجي مبهر للغاية على الأقل من الصور. بالتأكيد، خامات التصنيع ستكون رخيصة وسوف يكتشف المستخدم ذلك بمجرد أن تصل بين يدي المستخدم فضلاً عن نظام التشغيل المختلف والمزايا الكثيرة الغائبة. لا يأخذ المنتج المزيف شيئاً من المنتج الأصلي سوى الشكل!

بحسب تقارير صحفية، فإن ساعة ابل المزيفة تلك تباع داخل الصين بما يعادل 60 دولاراً أمريكياً تقريباً.

بعيداً عن المنتج المزيف، فإننا نستعد خلال الأسابيع القادمة لرؤية الجيل السابع من ساعة ابل مع إطلاقها رسمياً في الأسواق بدايةً من شهر أكتوبر مع تصميم جديد ومعالج محسن وشريحة الاتصال واسع المجال Ultra-wideband وحجمين محتلفين للشاشة: 41 مليمتر و 45 مليمتر.