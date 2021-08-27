نجوى كرم تطلق أغنية ساحر القلوب

طرحت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، أغنيةً جديدةً على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، ومنصة الأغاني “ديزر”، أطلقت عليها “ساحر القلوب”.

وتعاونت النجمة اللبنانية، في هذه الأغنية، مع الشاعر عامر لاوند، والملحن علي حسون، والموزع داني حلو.

وساهمت الأغنية الجديدة في تصدر “شمس الأغنية العربية”، الترند في الدول العربية كافة، حيث حصدت أكثر من 325 ألف مشاهدة منذ طرحها على “يوتيوب”، يوم 25 أغسطس الجاري.

وكانت النجمة اللبنانية قد حققت نجاحًا كبيرًا بأغنية “مغرومة 2″، التي أطلقتها منذ فترة، وشارك في فيديو الكليب الخاص بها، الفنان السوري معتصم النهار.

يُذكر أنّ نجوى كرم ومعتصم النهار أثارا حيرةً كبيرةً بالفيديو الذي نشراه على الإنترنت، قبل أيام عدّة، حيث طلب من خلاله طرح سؤال عليها دون أن يكشف عن ماهية السؤال.

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