5 أسباب تمنعني من التفكير في شراء هاتف جالكسي Z Flip 3

سامسونج على يقين بأن مستقبل الهواتف الذكية يقع في أيدي الهواتف القابلة للطي، وهي على صواب، وهذا ما دفعها للاهتمام بشكل كبير جداً بهذا النوع من الهواتف على مدار العامين الماضيين. ولأن هاتف جالكسي Z Flip 3 هو أحدث طراز من شركة سامسونج في عام 2021، فهو بالفعل يحتوي على عدد كبير من المزايا الرائعة وبسعر منافس وجذاب للغاية.

ولكن بالرغم من ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعلني “أتريث” قليلاً وأتراجع عن التفكير بشرائه. في رأيي الشخصي هو هاتف رائع بكل تأكيد، وفوق كل شيء فهو قابل للطي، وهي ميزة مطلوبة في عصرنا الحالي، ولكنه ليس مثالي. في الواقع، هو بعيد كل البعد عن المثالية. وأثناء تفكيري الطويل في الأمر وجدت 5 أسباب تمنعني من التفكير في هاتف جالكسي Z Flip 3، ولذلك قررت أن أشاركها معكم لكي نعلم ما هو رأيكم النهائي في هذا الهاتف.

1- لا يدعم قلم S-Pen

أعلنت شركة سامسونج خلال مؤتمر جالكسي Unpacked عن قلمين جديدين وهما S-Pen Fold و S-Pen Pro والذي تم توفيرهم خصيصاً لهاتف جالكسي Z Fold 3، ولكن بالرغم من احتواء هاتف جالكسي Z Flip 3 على شاشة أقوى بنسبة 30% مقارنة بهاتف الجيل الماضي، إلا أنه لا يدعم أي من أقلام S-Pen.

وفي رأيي الشخصي هي مشكلة كبيرة بالنسبة لي طالما كنت أرغب في تدوين الملاحظات على الشاشة أو حتى الرسم عليها. لذا، يبدو أن سامسونج تدفعني وتجعلني مُضطر على شراء جالكسي Z Fold 3، ولكن في الحقيقة أنا لا أضع هاتف جالكسي Z Fold 3 في حسباني أبداً ولم أنوي شراؤه في أي يوم من الأيام.

2- لا يوجد حماية لمقاومة الغبار

لحسن الحظ أن كل من هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي حصلت على تصنيف عالي لمقاومة الماء IPX8 رغم جميع الأجزاء المتحركة المتواجدة بهما وهي ميزة استثنائية بكل تأكيد.

ولكن إذا حاولنا التريث قليلاً سنكتشف أن حرف X في تصنيف IPX8 يعني أنه لا يوجد نظام حماية لمقاومة الغبار والأتربة، وهذا يعني أنه من المتوقع وصول الغبار إلى أجزاء الهاتف الداخلية وسيكون قادراً على التسلل والوصول إلى أجزاء حساسة من مكوناته.

لذا، إذا لم تكن حريصاً للغاية فقد ينتهي بك الأمر بامتلاك هاتف مُعطل. هذا هو السبب الثاني الذي يجعلني أمتنع عن التفكير في جالكسي Z Flip 3.

3- عمر بطارية رديء

في الواقع لا أعلم كيف أصف الأمر بالتحديد سوى أنني قررت اختيار كلمة رديء. فعندما تعلم أن بطارية هاتف جالكسي Z Flip 3 سعتها الإجمالية 3300 ميللي أمبير في الساعة فستعرف على الفور أنك لن تكون قادراً على استخدام الهاتف طوال يوم عمل دون الاضطرار لشحن الهاتف بدورة شحن جديدة.

بعض المستخدمين قد يجدونها كافية أو حتى أكثر من كافية، ولكن لا تنسى هنا أننا نتعامل مع شاشة بمعدل تحديث 120Hz والتي يُعرف عنها بأنها تتعطش للطاقة بشراهة مقارنة بشاشات 60Hz. لذا باختصار شديد عمر البطارية سيشكل مشكلة حقيقية لمالكي هذا الهاتف.

4- عدم وجود ماسح لبصمة الإصبع أسفل الشاشة

هل تعلم أن هاتف جالكسي Z Flip 3 يستخدم ماسح لبصمة الإصبع مثبت على جانب الشاشة مدمج في زر الطاقة؟ هذا الموقع رديء للغاية، خاصة وأنه هاتف طويل قابل للطي، باختصار شديد، ستواجه مشكلة في الوصول إلى ماسح بصمة الإصبع في بعض الأحيان. الغريب في الأمر أن معظم هواتف “الفلاج شيب” الرائدة في عام 2021 تعتمد على ماسح ضوئي لبصمة الإصبع أسفل الشاشة من الأمام.

بالإضافة إلى ذلك فجميع هواتف سلسلة S في عام 2021 تعتمد على ماسح ضوئي أسفل الشاشة، وبالرغم من ذلك لا نعلم ما هو السبب الذي دفع شركة سامسونج لدمج الماسح الضوئي في زر الطاقة على هاتف جالكسي Z Flip 3. جميع هذه الأسباب تجعلني أكره الهاتف تماماً أكثر من مجرد عدم التفكير فيه فقط.

5- احتواؤه على كاميرا متواضعة للغاية

عندما تتوجه لشراء هاتف بسعر باهظ فأنت بكل تأكيد تنتظر وجود نظام تصوير احترافي ومصفوفة كاميرا متطورة، أليس كذلك؟ حسناً، هذا هو ليس الحال بالنسبة لهاتف جالكسي Z Flip 3. تركيز سامسونج جزءاً وموضوعاً على ميزة الطي فقط لا غير، ثم تكتفي بنفس مصفوفة الكاميرا المتواجدة في هاتف الجيل السابق Z Flip.

لذا، وباختصار شديد إذا كنت متوجه لشراء هاتف سامسونج القابل للطي Z Flip 3 وتتوقع الحصول على صور فوتوغرافية عالية الجودة، فتأكد أنه سيخيب ظنك. أداء الكاميرا متواضع للغاية من خلال جميع المراجعات. ولكن هذا ليس هو كل شيء، للأسف لا يحتوي هاتف جالكسي Z Flip 3 على كاميرا أمامية أسفل الشاشة مثل تلك المتواجدة في هاتف جالكسي Z Fold 3. فكل ما تحصل عليه هو فتحة كاميرا مثقوبة من الأمام مثل هاتف جالكسي Z Flip الأصلي من أجل صور السيلفي.

كلمة أخيرة

تذكر أن هاتف جالكسي Z Flip جاء بعدد هائل من المزايا الجديدة والتي اشتملت على شاشة غطاء أكبر حجماً ومعالج أقوى وتصنيف عالي لمقاومة الماء وشاشة بمعدل تحديث أسرع. ولكن النواحي السلبية أكثر كثيراً من الإيجابيات. نعم سعر الهاتف مُرحب به نوعاً ما، ولكنه لا يزال مرتفع.