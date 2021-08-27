احتفالية “السبيباي”.. أيقونة غات الثقافية

يحرص أهالي منطقة البركت، بمدينة غات، على الاحتفال السنوي بذكرى عاشوراء، عن طريق “السبيباي”، وهي مناسبةٌ يختلط فيها الموروث الديني مع الموروث الاجتماعي والقبلي، في المنطقة.

الرقصات الشعبية التي يشارك فيها الجميع هي أبرز ما يميز هذه الاحتفالية التي تنطلق بإيقاد الشعلة كإعلان لبدء الحدث وتجمع الأهالي قبل أن تجوب فرقة “القنقا” أسوار مدينةِ غات وأزقّتها مقدمة عروضها الموسيقية والفنية وسطَ أهازيجِ نساءِ المدينة وبمشاركة كل الأهالي الذين يتابعون الفرقة في مسيرها مرددين عباراتها وأغانيها.

وتعد احتفالٌية “السبيباي” تراثًا سنويًا لعادات طوارق الصحراء، في هذا الوقت من السنة، ويستمر لخمسة أيامٍ متواصلة، حيث يعكس تنوع الفسيفساء الليبية وتعدد ثقافاتها.

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