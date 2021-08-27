يوتيوب يحذف مليون مقطع فيديو عن “كورونا”

أكدّت شركة يوتيوب الأمريكية، قيامها، كل ثلاثة أشهر، بحذف أكثر من مليون مقطع فيديو، يحتوي على معلومات مضللة حول فيروس “كورونا”، قبل تجاوزها عشرة مشاهدين.

وقالت إنّ الخوارزميات التي تتبعها؛ تُساعدها على اكتشاف الفيديوهات غير الصحيحة بسرعة، وقبل أن تصل إلى عددٍ كبيرٍ من المشاهدين.

وأضافت أنّ المحتوى الذي تحذفه لا يقتصر على المعلومات المضللة حول كورونا وحسب، بل إنّها تقوم بحذف أي فيديوهات تتحدث عن النازية أو أحداث 11 سبتمبر.

وأكدّت يوتيوب أنّ نسبة مقاطع الفيديو المخالفة لا تتخطى 0.18% من مليارات الفيديوهات التي تحمّل على الموقع الشهير.

يُذكر أنّ منصات التواصل الاجتماعي الأخرى اتخذت إجراءاتٍ عديدةً؛ للحدّ من المحتوى المضلّل الذي ينتشر عليها.

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