غوغل تستعد لطرح ميزة إظهار تكلفة الرحلة

أكدّت شركة غوغل الأمريكية، استعدادها لطرح ميزةٍ جديدةٍ لخرائط غوغل، تكشف للمستخدم عن تكلفة الرحلة التي يقوم بها، وتحدّد الخيارات الأنسب له.

وستقوم الميزة الجديدة بتقدير الرسوم والنفقات التي يحتاج إليها المستخدم في الرحلة التي ينوي القيام بها.

وتعرض هذه الميزة الطرق التي يمكن أن توفّر النفقات على المستخدم، وبالتالي؛ سيكون المجال أمامه مفتوحًا لاختيار الطريق الملائم لإمكانياته.

وأشارت غوغل إلى أنّ ميزتها الجديدة؛ ستقوم بعرض الطرق التي تفرض رسومًا مروريةً، والطرق التي لا تفرض هذه الرسوم، وأكدّت أنّ الميزة ستعرض الرسوم أثناء سير المستخدم أيضًا.

يُذكر أنّ غوغل لم تكشف عن موعد طرح الميزة الجديدة، ولا الدول التي ستَشملها هذه الميزة.

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