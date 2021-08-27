تطبيق زوم يضيف مزايا جديدة في تحديثه الجديد

في إطار سعيها لتطوير تطبيق زوم قامت الشركة المالكة للتطبيق بطرح تحديث جديد جلب معه مجموعة كبيرة من الميزات.

ومن أهم الميزات الجديدة ظهور أيقونة مقابلة للوحة المفاتيح الخاصة بالمستخدم لتفعيل تقنية التعليقات غير اللفظية.

وأكدّت الشركة بأنّها قامت ببرمجة الميزة حالياً على رفع اليد أو الإبهام حالياً، على أن تزيد برمجة الإيماءات في الفترة القادمة.

كما حصل تطبيق زوم على ميزة تسهل التنقل في الشريط الجانبي باستخدام محددات القناة العامة والخاصة، وميزة أخرى من مقاييس الاستخدام، بالإضافة لميزة مراقبة المكالمات الجماعية، وميزة الخصوصية التي تمنع الوصول إلى مكالمات الخط المشترك.

وتسعى زوم من خلال الميزات الجديد للحفاظ على التي اكتسبها التطبيق في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث بات التطبيق الأكثر استخداماً في الاجتماعات.

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