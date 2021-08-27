تجنب الشيب المبكر من خلال تفادي هذه الأغذية

وضعت الجمعية الألمانية للتغذية قائمة بالأغذية التي تسرع ظهور الشيب، وقالت إنّ السكر الاصطناعي يعدّ من أهم هذه الأغذية، لأنّه يعيق امتصاص الفيتامينات بخاصة الفيتامين E، وغيرها من العناصر الغذائية.

وأشارت الجمعية الألمانية لأنّ مكسبات الطعام كالغلوتومات والألوان الصناعية تترك تأثيراً ضاراً على بنية الشعر، وتجعل الشعر الأبيض يظهر بشكلٍ سريعٍ.

وأكدّت على أنّ الأمونية الناجمة عن هضم البروتينات تتحول إلى اليوريا التي تؤدي زيادتها للشيب.

ودعت الجمعية الألمانية للتغذية الأشخاص الراغبين بتأخير ظهور الشيب للتقليل من السكر الصناعي، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي مكسبات الطعم والألوان الصناعية، بالإضافة لتناول البروتينات الحيوانية بصورة معتدلة.

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