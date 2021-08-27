سلافة معمار تنسحب من مسلسل حارة القبة لهذا السبب

أعلنت الفنانة السورية سلافة معمار انسحابها من مسلسل حارة القبة بعد مشاركتها في الجزئين الأول والثاني من العمل.

انسحاب النجمة الذهبية فاجأ عشاق العمل، الذين عبّروا عن صدمتهم بتخلي سلافة عن شخصية أم العز بعد نجاحها في الجزء الأول.

وبررت النجمة السورية قرارها بتحضريها لعمل ضخم يدعى “عالحد” من إنتاج شركة الصباح سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

من جانبها قالت الشركة المنتجة لمسلسل حارة القبة بأنّ الممثلة السورية رنا شميس ستعوض سلافة معمار، وستلعب شخصية أم العز في الجزء الثالث والأجزاء المتبقية من العمل.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل حارة القبة قد أعلنت عن انتهاء تصوير الجزء الثاني من العمل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وبدء تصوير الجزء الثالث.

يذكر أنّ مسلسل حارة القبة حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الأول، وذلك لوجود مجموعة كبيرة من النجوم فيه أمثال عباس النوري، سلافة معمار، ندين تحسين بك، خالد القيش، إمارات رزق وغيرهم من النجوم.

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