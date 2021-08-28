فيس بوك تعيد مكالمات الصوت والفيديو لتطبيقها الأساسي

أكدّت مجموعة من التقارير الواردة من شركة فيس بوك الأمريكية استعداد الشركة لإعادة ميزة مكالمات الفيديو والصوت لتطبيق فيس بوك الرئيسي بعد 7 سنوات من إيقافها وتحويلها لتطبيق ماسنجر.

وأشارت التقارير لأنّ الميزة ستعود بشكل تدريجي، حيث سيكون بإمكان بعض المستخدمين في الفترة الحالية الاستفادة منها اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وقالت فيس بوك إنّها ستجرب الميزة خلال الفترة القادمة قبل إعادتها لجميع المستخدمين، وبررت الأمر برغبتها بتقليل الذهاب ما بين المسنجر وفيس بوك.

يذكر أنّ فيس بوك أوقفت العديد من ميزات فيس بوك عام 2014 ونقلتها لتطبيق مسنجر، وهذا ما ساعد التطبيق على حصد أكثر من 1.4 مليار مستخدم منذ ذلك الوقت حتى الآن.

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