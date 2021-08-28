أم توثق هجوم القرش على ابنتها بمقطع فيديو

تفاجأت الطفلة الأمريكية سارة أويستر البالغة من العمر 11 عاماً بهجوم سمكة قرش أثناء سباحتها على شاطئ ميرتيل الواقع في ولاية كارولينا الأمريكية.

وكانت والدتها نيكول تقوم بتصوير مقطع فيديو لابنتها قبل أن تصدم بظهور زعنفة القرش وهروب ابنتها السريع منها، والتي خرجت من الماء وهي تصرخ من الخوف.

وقالت سارة إنّها كانت تعلم بوجود القرش في المنطقة لأنّها منطقته الطبيعية، لكنّها لم تكن تعلم بأنّها على مقربة منه لهذه الدرجة.

من جانبها قالت السلطات الأمريكية إنّ شاطئ كارولينا يعدّ موطناً ل40 نوعاً من أسماك القرش، وبأنّ هذه الحوادث تتكرر بشكل مستمر بين الحين والآخر، ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر عند السباحة، وعدم الابتعاد عن الشاطئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية