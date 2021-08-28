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النجمة المغربية أسماء المنور تستعد لإطلاق أغنية جديدة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد النجمة المغربية أسماء المنور لإطلاق أغنية جديدة على تطبيق ديزر ستحمل اسم أنا لو.

وروج حساب روتانا ميوزيك على تويتر للأغنية الجديدة من خلال تغريدةٍ حملت اسم الأغنية والفنانة المغربية، بالإضافة لاسم مؤلفها وملحنها.

وأغنية أنا لو من كلمات مزيد، وألحان نوت، وتوزيع خالد عز.

وكانت النجمة المغربية قد حققت نجاحاً كبيراً بأغنية وقتاش التي كانت تتر مسلسل بنات العساس الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، حيث حصدت الأغنية أكثر من 11 مليون مشاهدة على يوتيوب.

يذكر أنّ أسماء المنور أطلقت مؤخراً أغنية ديو جمعتها بالفنان حاتم عمور، وحصدت حتى الآن حوالي 13 مليون مشاهدة على قناة حاتم عمور في يوتيوب.

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قناة 218 الليبية

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