لا صوت أثناء المكالمات؟ – ابل سوف تصلح المشكلة في هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو مجاناً!

هل تمتلك هاتف ايفون 12 أو ايفون 12 برو ولا يوجد صوت أثناء المكالمات؟ ابل اعترفت بالمشكلة رسمياً وبأن ذلك يعتبر من عيوب التصنيع في بعض الأجهزة وسوف تصلح المشكلة مجاناً.

لا صوت أثناء المكالمات في ايفون 12 / ايفون 12 برو

بحسب البيان الرسمي الصادر من ابل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هناك نسبة صغيرة من هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو تعاني من مشكلة في الصوت أثناء المكالمات.



هواتف الايفون التي تعاني من تلك المشكلة لديها خلل في أحد المكونات الداخلية يمنع صدور الصوت أثناء إجراء المكالمات.

هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو التي تعاني من المشكلة تم تصنيعها في الفترة بين أكتوبر 2020 وإبريل 2021، وسيتم إصلاح مشكلة الصوت فيها مجاناً.

هواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 برو ماكس ليست جزءً من برنامج الإصلاح المجاني التي أطلقته ابل، وبالطبع أي مشاكل أخرى بخلاف مشكلة الصوت سوف يتحمل العميل تكلفتها.

أيضاً إذا كانت هناك أي مشاكل أخرى قد تعوق عملية إصلاح مشكلة الصوت كالشاشة المكسورة أو الظهر الزجاجي المكسور فسوف يتم إصلاحها وسوف يدفع العميل تكلفة الإصلاح.

برنامج إصلاح مشكلة الصوت في ايفون 12 و ايفون 12 برو مجاناً من ابل سوف يستمر لمدة عامين من تاريخ شراء الايفون.

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون 12 أو ايفون 12 برو ويعاني من المشكلة المذكورة آنفاً، عليك التوجه لأحد مراكز الصيانة المعتمدة من ابل في نطاقك الجغرافي، أو أحد متاجرها الرسمية، لفحص الهاتف والتأكد من جاهزيته لعملية الإصلاح وقبل ذلك تأكد من أخذ نسخة احتياطية من البيانات على هاتفك.

هل يعاني هاتف الايفون الخاص بك من مشكلة في الصوت أثناء المكالمات الهاتفية؟ أخبرنا عبر التعليقات