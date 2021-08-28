ريدمي تتجهز لحدث إطلاق قادم في 3 سبتمبر للإعلان عن سماعة Earbuds جديدة

من المقرر أن تطلق العلامة التجارية Redmi التابعة لشركة شاومي هاتف Redmi 10 Prime الأسبوع المقبل في السوق الهندي، ولكن الهاتف لن يكون الشيء الوحيد الجديد لشركة ريدمي، حيث قامت شركة ريدمي بعرض إعلان تشويقي لعرض سماعة Earbuds جديدة والتي من المقرر أن يتم إطلاقها هي الأخرى الأسبوع القادم.

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من خلال بعض التفاصيل التي حصلنا عليها يبدو أن سماعة الاذن اللاسلكية الجديدة لشركة ريدمي سوف تحتوي على شريحة معالجة من كوالكم، وبالتالي فهي أول سماعة لاسلكية للشركة تحتوي على شريحة متطورة مثل شرائح شركة كوالكم. وبالإضافة إلى ذلك فهي ستوفر الدعم لتقنية aptX وتدعم تقنية اتصال بلوتوث 5.2 Bluetooth ومن المتوقع أن يصل عمر بطاريتها حتى 30 ساعة.

جدير بالذكر أن سماعة الآذن اللاسلكية الجديدة تحتوي على بنية مقاومة للعرق والرذاذ وبالتالي ستكون أكثر من مناسبة لمهام وأمور الركض في الهواء الطلق واللياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك سوف تحتوي على عناصر تحكم الداعمة لتقنية اللمس الذكي.

لحسن الحظ أننا لدينا هنا نظرة أولية على سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة لشركة ريدمي، والتي يبدو عليها من خلا الصور أنها شبيهة جداً بسماعة Redmi AirDot 3. حيث تأتي بحافظة مستديرة، بينما هيكل سماعة الأذن نفسه مسطح، وأطراف السماعة مصنوع من مادية السيليكون.

من ناحية المواصفات فهناك تشابه كبير بينها وبين سماعة Redmi AirDot 3 أيضاً. على كل حال نتوقع أنه سيكون حدث إطلاق رائع للعلامة التجارية التابعة لشركة شاومي،

حيث سيتم الإعلان عن هاتف ريدمي جديد وسماعة الأذن اللاسلكية التي نتحدث عنها وستكون منتجات رائعة لمستخدمي الفئة المتوسطة وأصحاب الميزانيات المحدودة نظراً لأننا نتوقع أن المنتجات الجديدة ستكون ميسورة التكلفة.

إذا كنت تتساءل عن موعد حدث الإطلاق فهو سيكون يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل بدءاً من الساعة 3 ظهراً بتوقيت الهند.