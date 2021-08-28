هاتف موتورولا إيدج الجديد قادم بتكلفة 500$ فقط – هل سيكون أفضل هاتف في هذه الفئة؟

شركة موتورولا تتجهز لإطلاق هاتف موتورولا إيدج الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والموجه لمستخدمي الفئة المتوسطة رغم احتواؤه على مواصفات مميزة وعالية الأداء مثل تلك التي نراها في هواتف الفئة الرائدة.

سيكون الهاتف الجديد بمثابة “فلاج شيب” المتوسط، يحتوي على شاشة ضخمة وبطارية كبيرة وكاميرا احترافية وسيتم بيعه مقابل 499$ دولار أمريكي فقط.

جدير بالذكر أن هاتف موتورولا إيدج الجديد ينتمي لعائلة موتورولا إيدج 20 – Motorola Edge 20 والتي تم إطلاقها في صيف عام 2021 بعدة أماكن مختلفة دون الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب قررت شركة موتورولا أن تطور إصدار جديد تماماً من أجل مستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وقد اختلف في بعض النواحي من حيث المواصفات.

على سبيل المثال يحتوي الطراز الجديد من الهاتف على شاشة LCD مسطحة قياس 6.8 بوصة والتي تعمل بمعدل تحديث عالي جداً سرعته 144Hz ودعم لتقنية HDR10.

من ناحية المواصفات الداخلية فهو يحتوي على معالج كوالكم Snapdragon 778G والذي يعد أحد أفضل شرائح كوالكم الموجهة للفئة المتوسطة، والتي تدعم اتصال 5G Sub-6GHz و mmWaveوذاكرة وصول عشوائي حجمها 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين بلغت سعتها 256 جيجابايت. من المتوقع أن يكون هناك طرازات بحجم 6 + 128 جيجابايت، ولكن لا يوجد منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة MicroSD.

الكاميرا الخلفية الثلاثية تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل، وقد صرحت شركة موتورولا بأنها اعتمدت على تقنية Ultra Pixel لدمج كل 9 بكسلات في ووحدة بكسل واحدة فائق الدقة لكي يتم تحسين وتعزيز دقة الصور في ظل الإضاءات الخافتة وأوقات المساء.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، يوجد مستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابيكسل بزاوية 119 درجة ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للقدرة على التقاط صور عالية الجودة في ظل الإضاءات المنخفضة.

في نفس الوقت يدعم الهاتف تقنية Dual Capture والتي سوف تسمح للهاتف بالقدرة على التقاط صور خلفية وصور أمامية في نفس الوقت، وتم دعم تصوير الحركة البطيئة لمقاطع الفيديو بمعدل أبطأ 4 مرات مقارنة بجميع هواتف موتورولا السابقة.

بطارية الهاتف بسعة 5000 ميللي أمبير وسيكون لديها القدرة على تشغيل الهاتف لمدة يومان عمل بدورة شحن واحدة. للأسف لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي، ولكن يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بفضل ميزة Turbo Power بقوة 30 واط، وسيتم إرفاق الشاحن بعلبة الهاتف.