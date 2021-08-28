هواوي تعلن عن واجهة EMUI 12 المستوحاة من تحديث Harmony OS 2.0

لو عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراء سوف نتذكر أن شركة هواوي – Huawei أعلنت بالفعل أنها ستوفر تحديث Harmony OS 2.0 لأكثر من 100 هاتف وجهاز لوحي. وفي الوقت الحالي يمكننا التأكيد على أن التحديث الجديد وصل بالفعل إلى أكثر من 65 جهاز. واليوم أعلنت الشركة بشكل مفاجئ عن إصدار جديد من واجهة EMUI Android المستوحاة من تحديث Harmony OS 2.0.

واجهة المستخدم الجديدة متشابهة إلى حد كبير مع تحديث Harmony OS 2.0 الخاص بشركة هواوي. اعتمدت الشركة على سمات ألوان محددة مثل الأسود والأبيض والأزرق، مما ساعد على توفير واجهة مستخدم نظيفة وأنيقة مقارنة بواجهة EMUI 11. بالإضافة إلى ذلك تم تعزيز نظام الرسوم المتحركة، والتي – حسب تصريح الشركة على صفحتها الرسمية – أنها مستوحاة من الأجرام السماوية وتحاكي كيفية حركتها في الكون.

الميزة الرئيسية الأخرى هي إضافة دعم لتعديل وزن خط اللون بدون أي خطوات إضافية. حيث أصبح من الممكن للمستخدمين تغيير حجم الخط ووزنه مباشرة من خلال شريط التمرير للحصول على تجربة مشاهدة أفضل كثيراً من أي وقت مضى.

أضافت واجهة EMUI 12 القدرة على التمرير سريعاً من أي شاشة لفتح لوحة التحكم من أجل الوصول السريع إلى العديد من الأشياء مثل إعدادات الواي فاي وتشغيل الصوت. أيضاً اشتملت لوحة التحكم الجديدة على أيقونة MatePad جديدة، والتي تسمح بإمكانية تنشيط التعاون متعدد الشاشات مع جهاز MatePad الخاص بك.

بمجرد تفعيل الميزة سوف تكون قادراً على إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية قصيرة وعرض الصور من هاتف هواوي على شاشة جهاز MatePad الخاص بك. في نفس الوقت يمكنك الآن تمكين التعاون المشترك متعدد الشاشات مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook الخاصة بشركة هواوي.

ومن أجل تسهيل عملية الوصول إلى الملفات والمستندات المتواجدة على هواتف هواوي من خلال أجهزة MateBook، أضافت واجهة EMUI 12 “نظام الملفات الموزعة”، ومن خلال شرح هواوي للميزة، يبدو أن المستخدمين أصبحوا الآن قادرين على الوصول إلى الملفات دون الحاجة لتوصيل الهاتف بأجهزة MateBook عن طريق أي كابلات.

أخيراً توفر واجهة EMUI 12 الدعم لمكالمات الفيديو عبر الأجهزة، حيث أصبح من الممكن لهواتف هواوي أن تقوم بتحويل مكالمات الفيديو بسلاسة إلى أجهزة تلفاز Huawei Vision وهذا بفضل ميزة MeeTime Video Call Transfer الخاصة بالشركة.

حتى الآن لسنا على علم بالموعد المحدد لإطلاق واجهة EMUI 12، ولسنا متأكدين من موعد طرحها ووصولها لجميع المستخدمين، خاصة وأنه تم بالفعل تحديث أغلب هواتف الشركة الرائدة بتحديث Harmony OS 2.0.