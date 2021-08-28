فئات عمرية تزداد نسبة انفصال شبكية العين لديها

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أنّ خطر انفصال شبكية العين يزداد لمجموعة من الفئات، وحددت هذه الفئات بمرضى السكري، قصر النظر، بالإضافة للمصابين بضعف خلقي في العين.

وأوضحت الرابطة أعراض انفصال شبكية العين برؤية مضاعفات ضوئية، وبظهور بقع سوداء متحركة في إحدى العينين تجعل المريض يشعر بوجود ستار أمام الصورة يمنعه من رؤيتها بشكلٍ واضح.

ودعت الرابطة الأشخاص الذين تظهر لديهم هذه الأعراض لمراجعة الطبيب بشكلٍ فوري، من أجل تلقي العلاج وتجنب العمى.

وأكدت الرابطة إمكانية علاج الانفصال البسيط من خلال أشعة الليزر، خاصةً في حال كانت الثقوب والتشققات الصغيرة لم تتطور إلى انفصال كامل، في حين سيحتاج المريض لعمل جراحي لإعادة الشبكية لموضعها في حال كان الانفصال كاملاً.

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