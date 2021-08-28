حيلة بسيطة من أجل زيادة سرعة الإنترنت على الهاتف

أصبح التعاون المشترك عن بُعد والعمل من المنزل هو الوضع الطبيعي بالنسبة لعدد كبير من موظفي الشركات والمؤسسات من أجل محاربة جائحة فيروس كورونا. فأغلبنا في الوقت الحالي يعمل ويدرس وينشئ محتوى بمساعدة الإنترنت، وهذا الأمر تسبب في زيادة الضغط على سُبل الاتصالات واختناق مزودي خدمات الإنترنت.

وبالتالي سيؤثر هذا على المستخدم العادي من خلال بطء سرعة الإنترنت على جميع أجهزته وبالأخص الهواتف الذكية نظراً لأننا أصبحنا نعتمد عليها من أجل التواصل مع فريق العمل ومحادثة الأصدقاء ومتابعة كل ما هو جديد.

ولذلك قد يلجأ البعض منا للبحث عن أي وسيلة أو حيلة وإن كانت بسيطة من أجل زيادة سرعة الإنترنت على الهاتف. وفي هذه المقالة وجدنا لكم هذه الحيلة، فدعونا نستعرضها لكم باختصار شديد. جدير بالذكر أن هذه الحيلة صالحة لجميع هواتف الأندرويد أو الآيفون.

ما هو نظام اسم النطاق DNS؟

قبل أن ننخرط في الحديث عن هذه الحيلة وكيفية القيام بها على الهاتف، دعونا فقط نوضح نقطة في غاية الأهمية لأي أحد منا ليس على دراية كافية بنظام اسم النطاق أو ما نلقبه غالباً باختصار “DNS” ودعونا نفترض مثال بسيط للتوضيح. هل تتذكر عندما كنا نمتلك دليل ضخم بأرقام الهواتف الخاصة بجميع سكان المنطقة أو البلدة التي نعيش فيها والذي كنا نعتمد عليه من أجل الحصول على أي رقم هاتف نحتاج إليه؟

هذا هو بالضبط نظام اسم النطاق بالنسبة للإنترنت، فهو دليل الإنترنت الذي يقوم بترجمة أسماء المجالات (arabapps.com – youtube.com – Facebook.com) إلى عناوين IP يمكن قراءتها آلياً. فمن الطبيعي أننا نتمكن من الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت من خلال أسماء تلك النطاقات أو تلك المجالات.

ثم تتفاعل متصفحات الإنترنت التي نستخدمها من خلال عناوين بروتوكول الإنترنت IP ثم تبدأ وظيفة DNS في ترجمة عناوين IP تلك حتى تتمكن المتصفحات من تحميل المعلومات والمحتوى الخاص بالمواقع.

الأمر وما فيه أن كل مزود خدمة إنترنت يستخدم DNS افتراضي من أجل ترجمة عناوين IP المواقع. ولكن الفكرة هنا أنه من الممكن أن يكون نظام اسم النطاق الافتراضي هذا بطيء جداً، وسنفترض أننا إذا كنا قادرين على تغيير DNS هذا إلى أخر سوف يساعد على زيادة سرعة الإنترنت. ولكن كيف من الممكن تغيير نظام اسم النطاق هذا؟

كيفية تغيير نظام اسم النطاق DNS على الهاتف الذكي

والآن لتغيير نظام اسم النطاق على هاتفك الذكي اتبع هذه الخطوات. أولاً قم بتوصيل هاتفك بشبكة الواي فاي الخاصة بك ثم انقر على أيقونة السهم الصغير المتواجدة بجانب اسم شبكة الإنترنت لديك.

والآن قم بتمرير الشاشة إلى الأسفل حتى تصل إلى إعدادات IP، ثم قم بتغير من DHCP إلى ثابت أو Static إذا كان هاتفك باللغة الإنجليزية.

الآن سوف تلاحظ ظهور عدة إدخالات جديدة أسفل إعدادات IP. يمكنك بهذا الشكل تغيير نظام اسم النطاق من الافتراضي إلى أي DNS أخر. قم بتمرير الشاشة إلى الأسفل حتى تصل إلى إدخال نظام اسم النطاقات 1 وقم بتغييره إلى نظام اسم النطاق التالي بدون الأقواس (1.1.1.1).

ثم قم بتغيير إدخال نظام اسم النطاقات 2 إلى النطاق التالي بدون الأقواس أيضاً (1.0.0.2) وهذا هو كل شيء. الآن أنقر على علامة الصح من الأعلى لكي يتم حفظ هذه التغييرات.

هذا هو كل شيء من أجل زيادة سرعة الإنترنت على الهاتف سواء كان أندرويد أو آيفون أو أي جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد أو iOS. لو أردت رأيي الشخصي فمن الأفضل أن تقوم باختبار سرعة الإنترنت على تطبيق مثل Speedtest.net لتتأكد هل هناك اختلاف واضح وإيجابي في سرعة النت أم أن النطاق الافتراضي كان أفضل. وبعد ذلك لا تنسى أن تخبرنا في التعليقات كيف كانت تجربتك بالضبط.