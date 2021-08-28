سعر قياسي لمسدس قتل أحد أشهر الخارجين عن القانون

شهد مزاد علني نظمته دار بونهامز الواقعة في لوس أنجلوس، بيع مسدس من طراز كولت استُخدم لقتل أحد أشهر الخارجين عن القانون في القرن الـ19 بمبلغٍ قياسي.

حيث بيع المسدس الذي استخدمه قائد الشرطة بات جاريت عام 1881 لقتل بيلي ذا كيد، بمبلغٍ وصل إلى 6.03 مليون دولار أمريكي.

وقال المسؤولون عن دار المزادات إنّ المسدس ذهب لمشتري رفض الكشف عن هويته، ووصفوا المسدس بأنّه أيقونة للتاريخ القديم للغرب الأمريكي.

وأكد المسؤولون عن المزاد أنّ السعر الذي بيع به المسدس كان أكثر من توقعاتهم بكثير، حيث توقّع بيعه بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وقالوا إنّ السعر الذي وصل إليه يُعد قياسياً بالنسبة للأسلحة النارية.

يُذكر أنّ بيلي ذا كيد كان يعدّ واحداً من أخطر المجرمين في القرن التاسع عشر، حيث قتل خلال حياته التي استمرت لـ21 عاماً 21 رجلاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية