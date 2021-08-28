توم كروز يتعرض للسرقة في إنجلترا

تعرّض الفنان العالمي توم كروز لعملية سرقة، أثناء تصويره الجزء الجديد من المهمة المستحيلة في بريطانيا.

وقالت الشرطة المحلية إنّ سيارة النجم العالمي التي تضم أمتعة وآلاف اليوروهات سُرقت من أمام الفندق في برمنغهام.

وأكد الناطق باسم شرطة ميدلاندز أنّهم تلقوا بلاغاً يفيد بسرقة سيارة بي أم دبيلو إكس7 من شارع تشرش ستريت، وأنّهم عثروا على السيارة بعد فترة قصيرة دون أن يجدوا بداخلها الممتلكات الخاصة بالممثل البالغ من العمر 59 عاماً.

وقالت الشرطة إنّ اللصوص باغتوا الحارس الأمني، واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح للعامل بدون تلامس، الأمر الذي جعلهم يسرقون السيارة من أمام الطاقم الأمني دون أن يشك أحد بهم.

يُذكر أنّ توم كروز يتابع تصوير الجزء الجديد من سلسلة المهمة المستحيلة، والذي تأخر عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا.

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