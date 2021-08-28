إيميه الصباح تكشف عن اسم شخصيتها في الهيبة

أعلنت الفنان اللبنانية إيميه الصباح، عن اسم الشخصية التي ستلعبها في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة.

حيث نشرت النجمة اللبنانية على حسابها في إنستغرام صورةً لها من كواليس العمل، وعلّقت عليها بالقول الاسم سارة، النسبة إبراهيم، في حين لم تكشف عن مهنتها أو قصتها في المسلسل وتركت الأمر بمثابة المفاجأة للجمهور.

منشور إيميه جاء في وقتٍ تواصل فيه شركة الصباح تصوير الجزء الأخير من سلسلة الهيبة التي امتدت لـ5 أجزاء، والمتوقع عرضه في نوفمبر المقبل، وسيشهد الجزء الخامس مشاركة النجم عبد المنعم عمايري بشخصية وديع ليكون خصم الفنان تيم حسن الذي يلعب دور جبل شيخ الجبل.

يُذكر أنّ آخر أجزاء الهيبة سيشهد مشاركة نخبة من النجوم أمثال تيم حسن، عبد المنعم عمايري، عبدو شاهين، منى واصف، وغيرهم.

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