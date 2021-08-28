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الكشف عن موعد عرض مسلسل 60 دقيقة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت منصة “شاهد” عن موعد عرض مسلسل 60 دقيقة، الذي سيلعب بطولته الفنان محمود نصر والنجمة ياسمين رئيس.

وقالت المنصة إنّ العمل سيتم عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن موسم مسلسلات أوت أوف سيزون.

وسيتناول المسلسل المُكوّن من 9 حلقات قصة فتاة تُدعى ياسمين، تعاني من مشاكل كبيرة بعد تعرضها وزوجها الدكتور النفسي الشهير الذي يلعب دوره محمود نصر لحادثٍ يقلب حياتهما رأساً على عقب.

ومسلسل 60 دقيقة من تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة كلٍّ من محمود نصر، ياسمين رئيس، شيرين رضا، سوسن بدر، ثراء جبيل، وفاطمة النبوي، وغيرهم من النجوم.

يُشار إلى أنّ النجمة المصرية شاركت في فيديو كليب في أغنية يا حبيبتي للفنان أحمد شاكوش، والتي تخطت حاجز الـ70 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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