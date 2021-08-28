للوقاية من أمراض القلب اشربوا القهوة يومياً

أظهرت دراسة أشرفت عليها يوديتا سيمونا أستاذة مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة زيملفايس المجرية، ونُشرت في بوابة Medical News الإلكترونية أنّ تناول 3 فناجين من القهوة يومياً يقي من أمراض القلب التي تُهدد حياة الإنسان.

وقام الباحثون بالاستعانة بـ468 ألف شخص بعمر 56 عاماً، ولا يعانون من أي أمراض قلبية، وتم تقسيمهم لـ3 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بشكل منتظم، وبلغت نسبتهم 22.1%، أما المجموعة الثانية فضمت الأشخاص الذين يشربون ما بين 0.5 و3 فناجين قهوة يومياً، وكانت نسبتهم 58.4%، في حين ضمت المجموعة الثالثة الأشخاص الذين يشربون أكثر من 3 فناجين من القهوة يومياً وكانت نسبتهم 19.5%.

ودرس الباحثون تحاليل المشاركين في التجربة خلال فترة زمنية من 10 إلى 15 ساعة، واضعين بعين الاعتبار عدّة عوامل كعمر الشخص، جنسه، وزنه، والعادات الضارة التي يمارسها في حياته.

وأظهرت النتائج أنّ شرب 3 فناجين من القهوة يومياً يخفض احتمال الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 21%، وبنسبة 17% بالنسبة للأمراض الأخرى.

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