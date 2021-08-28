“بيونسيه” غاضبة من رَدّة الجمهور بعد ارتدائها ألماسة الدماء

قالت مغنية البوب الشهيرة بيونسيه إنّها غاضبة ومُحبطة من الانتقادات التي طالتها بعد تصويرها إعلان لمجوهرات تيفاني، رفقة زوجها مغني الراب جاي زي، بسبب ارتدائها لألماسة الدماء.

وأكدت النجمة الشهيرة أنّها لا تعلم تاريخ العقد الذي ارتدته في الإعلان والذي يبلغ وزنه 128.54 قيراطاً، ويحتوي على ألماسة تصل قيمتها لـ30 مليون دولار أمريكي، اكتشفت في القرن الــ19 في منجم كيمبرلي المشهور بإجباره العمال على العمل في ظروف صعبة.

من جهة أخرى دافعت والدتها عن تصرف ابنتها من خلال سؤال طرحته على المنتقدين، حيث سألتهم عن تأكدهم من مصدر الألماس الذي يلبسوه أم لا؟

يُذكر أنّ مصطلح ألماسة الدماء يُطلق على الألماس الذي يستخرج من مناطق الحروب والأزمات المسلحة، بهدف تمويل الحروب.

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