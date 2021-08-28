منوعات

“بيونسيه” غاضبة من رَدّة الجمهور بعد ارتدائها ألماسة الدماء

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مغنية البوب الشهيرة بيونسيه إنّها غاضبة ومُحبطة من الانتقادات التي طالتها بعد تصويرها إعلان لمجوهرات تيفاني، رفقة زوجها مغني الراب جاي زي، بسبب ارتدائها لألماسة الدماء.

وأكدت النجمة الشهيرة أنّها لا تعلم تاريخ العقد الذي ارتدته في الإعلان والذي يبلغ وزنه 128.54 قيراطاً، ويحتوي على ألماسة تصل قيمتها لـ30 مليون دولار أمريكي، اكتشفت في القرن الــ19 في منجم كيمبرلي المشهور بإجباره العمال على العمل في ظروف صعبة.

من جهة أخرى دافعت والدتها عن تصرف ابنتها من خلال سؤال طرحته على المنتقدين، حيث سألتهم عن تأكدهم من مصدر الألماس الذي يلبسوه أم لا؟

يُذكر أنّ مصطلح ألماسة الدماء يُطلق على الألماس الذي يستخرج من مناطق الحروب والأزمات المسلحة، بهدف تمويل الحروب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك