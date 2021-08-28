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يوتيوب تُوفّر ميزة الصورة داخل الصورة تصل لمستخدمي IOS

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة يوتيوب الأمريكية عن توفيرها ميزة الصورة داخل الصورة، لمستخدمي خدمة YouTube Premium.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستكون متوفرة لمستخدمي آيفون وأجهزة الآيباد في أمريكا، وأشارت لأنّها ستُقدم في البداية لمشتركي YouTube Premium على أن توفر في وقتٍ لاحقٍ لباقي المستخدمين.

وقالت غوغل إنّ الميزة ستظهر بشكل تجريبي للمستخدمين حالياً، على أن تتوقف اختباراتها لمشتركي YouTube Premium في 31 أكتوبر القادم.

وأوضحت يوتيوب أنّ بعض المستخدمين سيحتاجون لإعادة تثبيت الميزة الجديدة، من أجل الحصول على الميزة الجديدة.

يُذكر أنّ يوتيوب أضافت خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من المميزات، التي تهدف من خلالها لجذب المستخدمين للتطبيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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