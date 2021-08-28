أبل تضيف ميزة جديدة لأبل نيوز لجذب الناشرين

في إطار سعيها لجذب الناشرين لخدمة أبل نيوز، قامت شركة أبل الأمريكية بمنح الناشرين المشاركين في الخدمة تخفيضاً على رسوم الاشتراك بأبل ستور.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ ناشري الأخبار في أبل ستور سيحصلون على تخفيض، بنسبة 15 إلى 30% في العام الأول من اشتراكهم.

ودعت أبل الناشرين الراغبين في الاستفادة من هذه الميزة تقديم طلب انضمام إلى برنامج جديد، ستُطلقه أبل تحت اسم نيوز بارتنر.

وكانت أبل قد تلقّت انتقادات كبيرة من مطوري التطبيق والمنظمين في الفترة الأخيرة لعدم سماحها باستثناءات على عمليات الشراء داخل التطبيقات، لتقوم بطرح هذا التخفيض للتخفيف من حدة هذه الانتقادات.

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