إيدا يهدد لويزيانا، ودعوات لإجلاء السكان قبل الكارثة

قال حاكم ولاية لويزيانا الأميركية يوم السبت إن الإعصار إيدا، الذي يُتوقع أن يضرب الولاية كعاصفة من الفئة الرابعة تهدد الحياة وتبلغ سرعتها 140 ميلاً في الساعة، سيكون أحد أقوى إعصار يضرب الولاية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل.

ويواصل إيدا طريقه عبر خليج المكسيك باتجاه ساحل لويزيانا، حيث تبلغ سرعة الرياح بالفعل أثناء العاصفة 100 ميل في الساعة، بحسب خدمة أنباء الطقس.

وحذر المركز الوطني للأعاصير السكان عبر موقعه الرسمي بالقول: “نؤكد مرة أخرى أنه إذا كان يمكنكم المغادرة، فالرجاء المغادرة. هناك ظروف مدمرة ستحصل”.

وأضاف المركز: “يجب استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات اليوم في منطقة الإنذار على طول ساحل الخليج الشمالي”

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