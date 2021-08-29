تسريبات تكشف مواصفات هاتف مميز تستعد فيفو لطرحه

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة فيفو الصينية، استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Vivo X70 Pro Plus.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 888، ونظام تشغيل Android 11، ومعالج رسوميات Adreno 660 GPU، وواجهة Fun touch OS 11.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة بدقة عرض 1080*2400 بيكسل، وجودة عرض Full HD.

وأشارت التسريبات إلى أنّ الجهاز سيضم 4 كاميرات، دون أن تكشف عن دقة هذه الكاميرات.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستتراوح سعة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وأكدت التسريبات على أنّ الهاتف الجديد سيضم بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

ُيُذكر أنّ التسريبات فشلت في توقع موعد طرح الهاتف الجديد أو معرفة سعره.

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