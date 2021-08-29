ويندوز 11 – مايكروسوفت تتراجع عن قرارها وتؤكد أنها لن تقف في طريق أي مستخدم يحاول تثبيت ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم بشكل رسمي أنها لن تقف في طريق أي شخص يحاول تثبيت ويندوز 11 حتى وإن كان لديه جهاز كمبيوتر قديم. في نفس الوقت لا تزال الشركة توصي بضرورة الاهتمام بجميع المتطلبات الرسمية الموصي بها من أجل الترقية إلى نظام ويندوز 11، وأن مايكروسوفت نفسها لا تزال متمسكة وملتزمة بهذه المتطلبات إلى حد كبير.

أعلنت اليوم شركة مايكروسوفت أنه لن يتم فرض قيود على نظام التشغيل الجديد إلا في حالة واحدة وهي أثناء الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 عن طريق التحديثات الرسمية “Windows Updates”. وهذا يعني أنه إذا كنت تمتلك جهاز كمبيوتر قديم لا يتوافق مع المتطلبات الرسمية لنظام ويندوز 11، فسيمكنك تنزيل ويندوز 11 على هيئة ملف ISO وتثبيت النظام الجديد يدوياً.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت لا تزال ملتزمة بالمتطلبات الرسمية الموصي بها من أجل تشغيل ويندوز 11، والتي اشتملت على ضرورة وجود إحدى معالجات الجيل الثامن من إنتل أو ما بعدها، أو إحدى معالجات Ryzen Zen 2 من AMD أو ما بعدها، ولكن أكدت شركة مايكروسوفت اليوم أن هذه المتطلبات ضرورية للغاية خاصة لمجال شركات الأعمال والمؤسسات.

ولكن في نفس الوقت، يمكن لأي شخص تنزيل ويندوز 11 على هيئة ملف كامل ISO وتثبيت النظام الجديد على جهازه الشخصي، ولكن الشركة تخلي مسؤوليتها من ضمان توافق النظام وموثوقية النظام بشكل عام.

هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية تم ذكرها في بعض المصادر ولم يرد ذكرها في إعلان شركة مايكروسوفت، وهي أنه من المحتمل أن هذه الأنظمة القديمة لن تتلقى تحديثات Windows 11 بانتظام مثل بقية أنظمة التشغيل الحديثة.

على كل حال هذه الخطوة كانت ضرورية جداً، وهي خطوة إيجابية في صالح ملايين المستخدمين الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة كمبيوتر شخصية تحتوي على معالجات مركزية من الأجيال القديمة.

هذا يعني أنه طالما كان لديك معالج مركزي يحتوي على نواتان معالجة ويعمل بتردد 1 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي حجمها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، فسوق تكون قادراً على تنزيل ويندوز 11 على هيئة ملف ISO وتثبيته بشكل يدوي.