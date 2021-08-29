خمسة أشياء جديدة سوف نراها مع هواتف ايفون 13 القادمة!

هواتف ايفون 13 لم يتبق سوى أسابيع للإعلان عنها رسمياً وإطلاقها في الأسواق وعلى مدار الأشهر الفائتة نُشرت العديد من التقارير الإخبارية والصحفية حول هواتف ايفون 13 وقد استخلصنا منها خمسة أشياء جديدة قد نراها مع الإعلان الرسمي.

ألوان جديدة لإصدارات برو

الأسود والبرونز المطفي ستكون من الألوان الجديدة التي سوف تضاف إلى سلسلة الألوان الجديدة لهواتف ايفون 13.



هواتف ايفون 13 لن تحمل تغييرات كبرى في التصميم بل قد يكون التصميم مطابق لما رأيناه في هواتف ايفون 12 لذا قد تكون تلك الألوان الجديدة عاملاً مهماً للتميز والتفرقة بين الإصدارات الجديدة والأقدم.

طلاء مقاوم للبصمات

في هواتف ايفون 12 عادت من جديد الجوانب المستوية الحادة كما الإصدارات الأولى للايفون لكن ظهرت مشكلة وهي طباعة البصمات على جانب الهاتف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. من أجل ذلك، سوف تقوم ابل بطلاء الجوانب المعدنية بطلاء جديد مقاوم للبصمات.



ميكروفون بتقنية متقدمة

ابل يقال أنها سوف تستعمل تقنية Beamforming في الميكروفون الخاص بهواتف ايفون 13 وهي نفس التقنية التي تستخدمها في سماعات الآيربودز.



هذا الأمر من شأنه أن يحسن من جودة الصوت أثناء المكالمات وفي التسجيل الصوتي وكذلك الأداء الصوتي في مقاطع الفيديو المسجلة عبر الكاميرا.

تحسين تقنية ماجسيف MagSafe

تقنية ماجسيف MagSafe هي أحد التقنيات الجديدة التي قدمتها ابل في هواتف ايفون 12 وهي تقنية للشحن اللاسلكي ووضع الإكسسوارات تعتمد على مغناطيس خلفي في الايفون.



كان يعاب على هذه التقنية أن الالتصاق المغناطيسي ضعيف نوعاً ما، ولكن مع هواتف ايفون 13 سيتم تقوية المغناطيس وجعل الالتصاق أقوى.

تصوير السماء ليلاً

هناك العديد من التحسينات التي سوف تطرأ على كاميرا هواتف ايفون 13 سيكون منها خاصية تصوير السماء والنجوم والقمر ليلاً Astrophotography Mode.



بالطبع هناك العديد من المزايا الرئيسية الأخرى في هواتف ايفون 13 تشمل الشاشة والمعالج والكاميرا، لكن قطعاً لاشيء أكيد 100% حتى موعد الإعلان الرسمي الذي بات قريباً.