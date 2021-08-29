جوجل تنشر إعلان مدته دقيقتان لاستعراض مقبس سماعة الرأس في هاتف Pixel 5a

هناك العديد من الأشياء الرائعة في هاتف جوجل الجديد Pixel 5a، ولقد رأينا بكل وضوح أنه يعتبر عن ترقية حقيقية لخليفته السابقة جوجل Pixel 4a أو حتى جوجل Pixel 4a 5G.

فهو يحتوي على شريحة معالجة جوية من سلسلة سناب دراجون Snapdragon 700، ومحمي بتصنيف IP Rating عالي لمقاومة الماء والغبار، ولأول مرة يمتاز بعدسة خلفية مزدوجة، وبالطبع يدعم اتصال 5G.

خلال الأسبوع الماضي خرجت جميع مراجعات مواقع الطرف الثالث التي تؤكد على أن هاتف جوجل الجديد Pixel 5a يعبر عن صفقة حقيقية وترقية مثالية لخليفته السابقة جوجل Pixel 4a 5G.

ومن ضمن أهم المزايا التي يبحث عنها المستخدمين في الوقت الحالي هي ميزة وجود فتحة لمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، وهي ميزة في غاية الأهمية بكل تأكيد.

الغريب في الأمر أن شركة جوجل قامت بطرح إعلان جديد مدته دقيقتان لهاتف جوجل Pixel 5a، والتي استعرضت من خلاله مقبس سماعة الرأس فقط، وليس أي شيء أخر سوى مقبس سماعة الرأس المتواجد في هاتف Pixel 5a. في رأيي الشخصي هو أمر رائع ولكنه محرج للغاية، خاصة عندما تعلم أن كل من هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro لا تحتوي على مقبس لسماعة الرأس.

ومن هذا المنطلق نتساءل، إذا كانت هذه الميزة ضرورية جداً لدرجة أن شركة جوجل قامت بعمل إعلان كامل مدته دقيقتان بالكامل لمقبس سماعة الرأس فقط، فلماذا تتخلى جوجل عن هذه الميزة مع سلسلة هواتفها الرائدة التالية؟ مفارقة واضحة بالطبع.

ولكنها ليست المرة الأولى التي نرى فيها إحدى مصنعي الهواتف الذكية الذين يتخلون عن مقبس سماعة الرأس. في الواقع، معظم شركات التصنيع قررت التخلي عن مقبس سماعة الرأس خلال العامين الماضيين مع جميع هواتفهم الرائدة من أجل تقليل تكلفة التصنيع.

لحسن الحظ أن هواتف الميزانيات المحدودة والفئة المتوسطة لا تزال تتمتع بهذا المقبس حتى هذه اللحظة، ولكننا لا نعلم إلى متى سيظل هذا الأمر بهذا الشكل.