“جبل” يظهر بكمامة الهيبة ويطلب من عشاقه الالتزام بها

شوّق النجم السوري تيم حسن عشاقه لآخر أجزاء مسلسل الهيبة، من خلال نشره صورة جديدة من كواليس العمل، على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، ظهر فيها وهو يرتدي كمامة حملت اسم المسلسل.

وعلّق الفنان المشهور بدور جبل شيخ الجبل على الصورة بالقول: “أهلك أهلك ولو صرت عالمهلك”، في إشارة منه لأحداث العمل، بالإضافة لدعوة متابعيه للالتزام بارتداء الكمامات لحماية أهلهم من الكورونا.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على الإنترنت، وبتفاعلٍ أكبر من عشاق النجم السوري الذين عبّروا عن شوقهم للعمل.

يُذكر أنّ الجزء الخامس والأخير من سلسلة الهيبة، سيُعرض في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم، وسيشهد مشاركة النجم عبد المنعم عمايري، والنجمة إيميه الصباح، بالإضافة لأبطال العمل المعروفين كمنى واصف، عبدو شاهين، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية