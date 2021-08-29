فيديو.. 10 أبقار سويسرية تُحلّق نحو جبال الألب

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو أظهر عدّة أبقار، وهي تُحلّق فوق جبال سويسرا بعدما تم ربطها بالمروحيات.

وقال صاحب الأبقار جوناس أرنولد إنّه اضطر لنقل 10 أبقار بواسطة المروحية، فوق تلال منطقة كلاوسنباس، وسط سويسرا من أجل حضور فعالية خاصة باستعراض الماشية.

وبرّر جوناس الأمر بعدم قدرة الأبقار على السير وسط الجبال لمسافة طويلة، لأنّها تُعاني من بعض الإصابات، بالإضافة لصعوبة الوصول بالسيارة لبعض المراعي.

وأكد أنّ أبقاره ستتجمع في إحدى القرى، قبل أن يتم نقلها لقرية أرنربودن الواقعة في جبال الألب التي ستشهد المهرجان السنوي للماشية.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بانتشار كبير على الإنترنت، وبإعجاب رواد مواقع الإنترنت الذين تركوا مجموعة من التعليقات، التي تتمحور حول شعور الأبقار أثناء رحلتها الجوية.

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